Ориентировочно известно, что Apple планирует сначала выпустить VR-гарнитуру в США, а затем в 2024 году начать ее поставки в другие страны мира

По слухам, гарнитура Vision Pro от Apple появится на рынке несколько позже, чем ожидалось, в марте 2024 года.

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Ведущий инсайдер Марк Гурман сообщил в последней своей рассылке Power On, что изначально запуск гарнитуры должен был состояться в январе 2024 года, однако по причинам, которые пока неизвестны, его пришлось отложить на несколько месяцев. Ресурс Forbes предлагает две вероятные основные причины задержки. Первая из них заключается в том, что компания Apple планирует провести дополнительные "продвинутые испытания устройства" до его официального выхода. Вторая причина связана с тем, что технологический гигант до сих пор разрабатывает логистику распространения гарнитуры Vision Pro.

Предварительно известно, что Apple планирует выпустить VR-гарнитуру на территории США в первую очередь, а затем в 2024 году начнет ее поставки в другие страны мира. Однако полный список регионов, где появится гарнитура Vision Pro, на данный момент неизвестен.

Устройство будет продаваться только по предварительной записи в официальных магазинах Apple или на его онлайн-площадке. Компания не планирует сотрудничать с другими розничными продавцами, так как стремится полностью контролировать процесс распространения гарнитуры.

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Также известно, что гарнитура Vision Pro будет доступна в разных размерах и включать линзы, чтобы все пользователи могли наслаждаться возможностями смешанной реальности.