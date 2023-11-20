Следует отметить, что Samsung не зарегистрировала никаких названий, относящихся к более доступным телефонам-раскладушкам или моделям в форме книжки

Компания Samsung также зарегистрировала названия Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Fold 7 еще в сентябре. Таким образом, производителю не составит труда выполнить задачу по разработке этих двух представителей складных телефонов к 2024 и 2025 году.

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Согласно данным портала SamMobile, Samsung обновила названия Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Flip 7 в сентябре, вместе с обновлением Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Fold 7, но о регистрации имен Flip 6 и Flip 7 стало известно только сейчас. В отношении Galaxy Z Flip 6 ожидается улучшение камеры этого смартфона-раскладушки уже в следующем году. Имеющаяся информация говорит о том, что Samsung в настоящее время испытывает Galaxy Z Flip 6 с основной камерой, разрешение которой составляет 50 Мп. Это значительное улучшение по сравнению с 12-Мп основной камерой, установленной в Galaxy Z Flip 5.

Стоит отметить, что Galaxy Z Fold 5 уже оснащен 50-Мп основной камерой, имеющей собственный сенсор Samsung ISOCELL GN3. Для Flip 6 и Fold 6 Samsung может использовать новый сенсор ISOCELL GNK, который в настоящее время применяется в модели Pixel 8 Pro. Этот сенсор использует автофокус Dual Pixel Pro для быстрой фокусировки на движущихся объектах и создает яркие фотографии с 14-битным RAW-форматом и насыщенными цветами.

Вернемся к регистрации названий Galaxy Z Flip 6 и Flip 7, а также Galaxy Z Fold 6 и Fold 7. Samsung подала заявку на регистрацию этих названий во Всемирной интеллектуальной собственности (WIPO), что означает, что любая компания, кроме Samsung, решившая использовать эти названия в 2024 и 2025 годах, должна дважды задуматься перед этим шагом. Важно отметить, что Samsung не зарегистрировала названий, связанных с более доступными вариантами раскладных телефонов или моделями в стиле "книжка".

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Ранее появились слухи о том, что Samsung планирует выпустить бюджетные модели складных смартфонов Galaxy Z. Но компания опровергла эти данные на прошлой неделе, после появления слухов о цене раскладушки в 400-500 долларов (в сравнении с 999,99 доллара за Flip 5 и 1799,99 доллара за Fold 5). Видимо, Samsung продолжит радовать нас инновационными продуктами своей Galaxy Z-линейки, которые по-прежнему будут на пике популярности в ближайшие годы.