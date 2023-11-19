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10test
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
После появления этой функции пользователи смогут создавать новые профили на своих Android-устройствах и скрывать определенные приложения и другие элементы

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В прошедшую среду Google представила первую бета-версию Android 14 QPR2 Beta 1. Это обновление является частью декабрьского выпуска Pixel Feature Drop и согласно информации от Wccftech, включает страницу настроек для обещаемой новой функции под названием "Личное пространство". Когда эта функция будет готова к использованию, пользователи смогут создать новый профиль в своем устройстве Android, скрывая определенные приложения и другие элементы. Личное пространство будет автоматически разблокировано при открытии экрана блокировки.

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Цель "Личного пространства" состоит в том, чтобы сделать Android более безопасным и надежным для пользователей. Подобная функция уже есть у других производителей Android, включая Samsung, который предлагает Secure Folder. Однако "Личное пространство" имеет ключевое преимущество перед другими аналогами - оно создает новый профиль, а не просто папку. Владельцы устройств Pixel в скором времени смогут создавать и удалять свои "Личные пространства". Несколько простых настроек помогут разблокировать функцию с помощью экрана блокировки и сделать ее видимой для пользователя.

Появление функции "Личное пространство" в бета-версии Android 14 QPR2 Beta 1, похоже, намекает на то, что после выхода декабрьского обновления в следующем месяце, "Личное пространство" будет доступно для пользователей устройств Pixel. 

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В прежние годы можно было предположить, что декабрьское обновление появится в первый понедельник нового месяца, например, 4 декабря. Однако в этом году Google перестала соблюдать строгий график выпуска обновлений каждый месяц в одно и то же время. Тем не менее, стоит ожидать, что обновление все же будет доступно в первые числа декабря.

#google #pixel #android 14 qpr2
Источник: phonearena.com
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