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Существует несколько способов продлить время работы iPhone без подзарядки. Один из простых способов - снизить яркость экрана, таким образом экономя заряд батареи. Также можно включить режим низкого энергопотребления, который предотвращает фоновую работу приложений.
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Один пользователь TikTok по имени t_sply поделился интересным "хаком", который был описан в издании The New York Post. Он утверждал, что данный способ может дать "неограниченную мощность" телефону и продлить время автономной работы. Конечно, эти утверждения немного преувеличены, так как ни один аккумулятор не может бесконечно питать устройство. Однако этот способ стоит рассмотреть.
Он заключается в том, чтобы перейти в настройки телефона, выбрать раздел "Доступность" и далее "Дисплей и размер текста". Там следует включить опцию "Уменьшить оттенок белого", которая уменьшает интенсивность ярких цветов на экране. Интенсивность можно регулировать ползунком - чем больше нужно сэкономить заряд, тем выше следует установить значение на ползунке.
К сожалению, есть побочный эффект: в ярком свете экран может быть плохо виден, и использование телефона в таких условиях может быть затруднительным.
Есть несколько способов настроить эту опцию под себя. Можно экспериментировать с ползунком и настройкой яркости, чтобы найти оптимальный баланс между временем работы и видимостью экрана. Помимо экономии заряда, это также может снизить нагрузку на глаза и помочь лучше выспаться.
В тестах аккумулятор iPhone 15 Pro Max продолжал работать 19 часов 20 минут при постоянном просмотре интернет-страниц. А iPhone 15 Plus показал время работы 16 часов 21 минуту.