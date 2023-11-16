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Компания Microsoft установила крайний срок для обновления 22H2, по крайней мере, для тех, кто желает получить новые функции и исправления как можно раньше.
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Как известно, каждая версия Windows имеет период поддержки и выпуска обновлений. И компания Microsoft только что объявила о первом этапе прекращения поддержки для Windows 11 версии 22H2.
Согласно информации, Microsoft сообщила следующее: "После 27 февраля 2024 года для Windows 11 версии 22H2 больше не будут выпускаться необязательные предварительные версии, не связанные с безопасностью. Для поддерживаемых редакций Windows 11, версия 22H2 будут по-прежнему выпускаться только ежемесячные обязательные обновления безопасности".
Предварительные версии обновлений выходят ближе к концу каждого месяца и содержат новые функции, находящиеся на стадии тестирования, а также ранние исправления проблем с Windows 11.
Однако, Microsoft уточняет, что после февраля следующего года пользователи Windows 11 версии 22H2 продолжат получать только ежемесячные обновления безопасности.