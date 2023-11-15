Согласно представителям южнокорейской компании, популярность Galaxy Fit 2 стало главным фактором, побудившим компанию Samsung возобновить свою линейку востребованных фитнес-трекеров

На прошлой неделе стали доступны изображения фитнес-трекера Galaxy Fit 3 от компании Samsung, однако подробностей о его стоимости или предполагаемой дате выхода на рынок не было раскрыто. К счастью, южнокорейские СМИ располагают всеми необходимыми сведениями, которые остались за пределами предыдущей утечки информации.

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Прошло уже более трех лет с момента выпуска Galaxy Fit 2 компанией Samsung, однако, согласно представителям южнокорейской компании, данный фитнес-трекер до сих пор пользуется большой популярностью среди поклонников.

Вероятно, именно это стало главным фактором, побудившим компанию Samsung возобновить свою линейку востребованных фитнес-трекеров. Согласно информации Asia Economy, ожидается, что Galaxy Fit 3 поступит в продажу не ранее следующего года.

По мнению официального представителя Samsung Electronics, компания планирует выпустить Galaxy Fit 3 "в первой половине следующего года". Кроме того, было отмечено, что "у Galaxy Fit 2 по-прежнему огромное количество фанатов, и поступает множество запросов о выпуске следующей модели. Galaxy Fit 2 продолжает активно продаваться на сайтах вторичной продажи электронных устройств".

К сожалению, есть и не очень хорошие новости – покупка Galaxy Fit 3 обойдется гораздо дороже, чем предыдущая модель. В сообщении представителя компании отмечается, что Galaxy Fit 3 будет доступен на корейском рынке по цене примерно $77. В сравнении, Galaxy Fit 2 продавался по цене $38.

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Таким образом, Galaxy Fit 3 будет стоить вдвое дороже, чем Galaxy Fit 2. Основным обоснованием такого повышения, вероятно, является более крупный дисплей, однако Galaxy Fit 3, скорее всего, также будет обладать рядом других улучшений, которые могут оправдать более высокую цену.