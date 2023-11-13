После включения этой функции Google Фото возьмет на себя инициативу по группировке похожих фотографий

Новая функция "Photo Stack" в Google Фото значительно упрощает организацию снимков пользователя. Photo Stack объединяет схожие снимки в одну группу, что особенно удобно для самых разных типов фотографий, таких как селфи или групповые снимки. Функцию нужно активировать в настройках Google Фото. После этого она сможет объединять схожие снимки самостоятельно.

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Функционал "Photo Stack" напоминает Photos Moments от Apple, так как она в автоматическом режиме группирует снимки с использованием различных факторов. Google Фото предлагает аналогичный подход к определению и группировке фотографий. Google Photos - это сервис, что дает возможность пользователям хранить и обмениваться фотографиями и видео на разных устройствах. Согласно последним данным, более 1 млрд. человек во всем мире используют Google Photos.