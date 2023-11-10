Когда водитель будет указывать на объекты или достопримечательности во время поездки, информация и голосовые инструкции немедленно отобразятся на экране автомобиля

Вы когда-нибудь представляли себе мир, где взаимодействие с технологиями станет таким простым, как указание пальцем? Компания Lexus стремится превратить эту фантазию в реальность в своих автомобилях.

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На японской выставке Japan Mobility Show в Токио компания Lexus представила ряд концепт-каров, которые позволяют представить, какие автомобильные технологии появятся в ближайшем будущем у данной марки.

Одна из самых заметных инноваций - система Reality in Motion 2, разработанная на базе передовой операционной системы Arene. По сообщениям Toyota Group, поднимает кастомизацию автомобилей на новый уровень. Например, система способна изменять ходовые качества, звуки, характерные для различных типов автомобилей, позволяя водителям настроить свои ощущения поездки в соответствии с личными предпочтениями.

Более того, упомянутая система Reality in Motion 2 позволяет водителям просто указывать пальцем на уличные объекты за пределами автомобиля и получать о них сведения.

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По словам представителей Lexus, бортовые датчики работают совместно с цифровыми данными из окружения автомобиля. Когда водитель указывает пальцем на интересующие его объекты или места во время поездки, дисплей автомобиля мгновенно предоставляет информацию вместе с голосовыми подсказками.