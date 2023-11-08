Компания также обновила приложение Backbone

Backbone One, один из самых лучших мобильных контроллеров на сегодняшнем рынке, прошел небольшую доработку.

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В свежем пресс-релизе была представлена новая версия контроллера Backbone One, которая теперь оснащена USB-C и обеспечивает совместимость с лучшими телефонами на Android и последней линейкой устройств iPhone 15.

Несмотря на то, что общий дизайн и эргономика контроллера практически не изменились, эта версия может похвалиться обновленным джойстиком, который, по словам разработчиков, "повышает вовлеченность в игровой процесс различных жанров". Также произошли изменения в способе подключения контроллера к устройству благодаря новому "магнитному адаптеру", предназначенному для более широкой совместимости с разными устройствами. Эта версия будет доступна в двух уже существующих вариантах цветовой гаммы: оригинальном черном и белом варианте.

К тому же, появится новый официальный чехол для переноски, доступный как в черном, так и в белом цвете. Черная версия будет оснащена логотипом Backbone, в то время как на белом будет использован брендинг PlayStation, делая его более привлекательным для владельцев PlayStation Edition. В добавок, этот чехол также будет совместим со старыми устройствами Backbone.

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Компания также обновила приложение Backbone, которое является не только лаунчером для мобильных игр, но и позволяет использовать такие функции, как запись экрана с помощью контроллера. Это обновление направлено на улучшение общего интерфейса и предоставление более детальной информации о играх пользователя.