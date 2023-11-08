Files v3 сделает вашу работу с Windows 11 более удобной

Следить за многочисленными файлами в Windows 11 скоро станет гораздо проще благодаря обновлению одного из лучших файловых менеджеров.

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Files v3, сторонняя программа для управления в Windows, которая должна предложить более гибкую альтернативу пользователям, стремящимся справиться с горами документов, листов и т.д.

В отличие от стандартного File Explorer, программа предлагает более настраиваемый подход к управлению файлами Windows 11, позволяя сортировать файлы и папки более простым и удобным способом.

В Files v3 переработан пользовательский интерфейс: область файлов стала более округленной, непрозрачность фона изменилась, а боковая панель была переработана с нуля.

Файлы, помещенные на боковую панель, теперь имеют отличительный цвет значка, что облегчает их идентификацию. Файлы Office теперь можно просматривать в панели предварительного просмотра, а другие форматы - с помощью обработчика предварительного просмотра.

Files v3 также добавляет «современный» вариант «устаревших диалоговых окон выполнения копирования и вставки в стандартном проводнике». Пользователи могут проверить статус текущей процедуры, щелкнув значок в правом верхнем углу приложения.

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А для тех, кто хочет повысить эффективность работы, обновление также позволяет держать приложение "Файлы" запущенным в фоновом режиме, чтобы сократить время его запуска.