Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» объяснил, на что нужно обращать внимание при выборе телевизора, чтобы точно купить качественную модель

Неправильный выбор бренда – распространенная проблема. На сегодняшний день стоимость LG и Samsung на 30-40% больше других, но менее известных марок. Более того, в данный момент эти компании не предлагают качественное сервисное обслуживание на территории РФ. Если при покупке требуется малобюджетное решение, стоит присмотреться к национальным брендам, таким как DEXP, Hartens и Сбер. А если нужно высокое качество, стоит присмотреться к продукции китайских компаний: TCL, iFFALCON, Haier и Hisense.

реклама

Ошибкой является и выбор типа матрицы. Распространены два типа матриц: LCD и OLED. Цены на телевизоры с OLED матрицей начинаются от 55 000 рублей, а с ЖК-матрицами - от 10 000 рублей. Кроме того, существуют матрицы QLED (от 30 000 рублей), mini LED (от 80 000 рублей) и QD-OLED (от 200 000 рублей).

Ошибочно полагать, что бюджетные модели способны дать качественное HDR-воспроизведение. Для правильного воспроизведения HDR необходимо сочетание трех факторов: чистого черного оттенка, точной передачи цветовых тонов и поддержания яркости свыше 400 нит. Оптимальное требования максимальной яркости для достижения качественного изображения составляет не менее 1500 нит.

Еще одним заблуждением является ожидание отличного звука от встроенных динамиков телевизора. К сожалению, возможности в корпусе телевизора для размещения качественной акустики ограничены, поэтому для достижения хорошего звучания рекомендуется использовать внешние аудиосистемы.

Покупать телевизор с низким разрешением – ошибка. Рекомендуется выбирать модель с разрешением Full HD, даже если диагональ составляет 32 дюйма. То же самое относится и к разрешению 8K, где небольшой размер просто бесполезен. И непонятно, будет ли это разрешение актуально через 5-6 лет. Вместо 8К стоит рассмотреть модель с разрешением 4К.

Не стоит выбирать высокую частоту кадров, если вы не собираетесь пользоваться телевизором на мощном компьютере.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



