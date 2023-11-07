Была немного изменена форма кнопок и удалена разделительная линия между двумя секциями

Стало известно, что в последнем обновлении Android Auto появился улучшенный экран навигации Google Maps, который помогает водителям не отвлекаться от дороги.

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В новой версии обновления Android Auto появился другой дизайн кнопок и в целом экран стал менее загруженным. Вероятно, это обновление производится для сервера и возможно оно еще не доступно для всех пользователей, но вскоре оно обязательно станет доступным для всех.

Теперь вверху экрана ярким шрифтом указывается предполагаемое время поездки, а ниже расстояние и предполагаемое время приезда (ETA). Далее следует кнопка остановки навигации, возможность просмотра альтернативных маршрутов, поиска дополнительных мест, просмотра остановок.

Кнопки также были незначительно изменены по форме, а разделительная черта между двумя разделами была удалена. Благодаря этому обновлению все стало не только более аккуратным по организации, но и приобрело более современный вид. Кроме того, кнопки прекрасно сочетаются с новой боковой панелью.

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Эти изменения были заметны в обновлении Google Maps v11.104.0100 и Android Auto v10.8.