Технологическая компания Optoma представила свой новый продукт - проектор UHZ66, который отличается своей передовой лазерной технологией

Проектор UHZ66 оснащен яркостью 4000 люмен, что позволяет справиться с проблемой бликов и внешнего освещения даже в светлых помещениях. Его контрастность составляет 500 000:1, а осветительное устройство - лазерный источник света DuraCore. Компания Optoma обещает "превосходную яркость и насыщенные цвета", а также гибкость монтажа. Лазерный источник света способен проработать до 30 000 часов в экономичном режиме.

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Благодаря проектору UHZ66 можно наслаждаться изображениями на экране диагональю до 300 дюймов, что позволяет качественно проводить игровые сессии и просмотр фильмов. Проектор также обладает быстрым откликом на входные сигналы - заявленная частота обновления составляет 17 мс при разрешении 4K/60 Гц и 240 Гц при разрешении 1080p с задержкой на входе 4,4 мс. Проектор поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160).

Компания Optoma также уделила внимание экологическим аспектам, создавая этот продукт: 50% корпуса изготовлено из переработанных материалов, а его энергопотребление на 45% меньше, чем у других проекторов Optoma с лампами.

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Проектор совместим с 3D и HDR (HDR10 и HLG). У него есть два входа HDMI 2.0, которые могут использоваться для игр в формате 4K и встроенный динамик UHZ66.