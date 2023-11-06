В Vivo X100 будет использоваться один из мощных чипсетов MediaTek

Vivo, в прошлом являвшаяся одним из крупнейших брендов в Китае, потеряла свои позиции на рынке после того, как Honor стала лидирующим производителем телефонов на территории страны. Тем не менее, компания не теряет своей популярности, особенно с учетом того, что Vivo готовится представить новый смартфон.

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Компания Vivo сообщила, что ее новая флагманская модель выйдет на рынок 13 ноября. Чтобы привлечь внимание к предстоящему событию, представители компании предоставили фотографии устройства.

Информация о технических данных Vivo X100 уже начала появляться. Ожидается, что в новом смартфоне будет применен чипсет MediaTek, что подтверждается данными Geekbench. Согласно им, X100 станет работать на чипе Dimensity 9300 от MediaTek и иметь 12 ГБ ОЗУ.

Также Geekbench указывает, что Vivo X100 появится с предустановленной операционной системой Android 14. Однако это будет особая версия операционной системы Vivo Origin OS 4, а не основная версия Android 14 от Google.

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Из предыдущих утечек стало известно, что флагманский телефон Vivo оснастят тремя камерами, где основной датчик будет Sony IMX920. В добавок стало известно, что Vivo X100 оснастят батареей объемом 5 000 мАч, с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.