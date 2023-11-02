Переключение для более быстрого получения последних обновлений замечено в тестировании браузера

Компания Microsoft реализует изменения в браузере Edge, которые будут знакомы пользователям Windows 11, по крайней мере, в период его тестирования.

реклама

Известный источник утечек информации о браузере, Leopeva64, обнаружил новую опцию в ветке тестирования Edge Canary, которая позволяет "Получать последние обновления Microsoft Edge быстрее".

В Edge Canary был добавлен новый переключатель по умолчанию отключенной опции "Получать последние обновления Microsoft Edge быстрее". Однако, эту опцию, похоже, увидят не все пользователи. В ответ на твит другого тестировщика Canary было отмечено, что она отсутствует в их версии Edge.

Это не редкость для новых функций в ранней стадии тестирования, возможно, Microsoft сначала предоставит доступ к этой опции небольшому количеству тестеров Edge, а затем постепенно расширит ее использование для большего числа пользователей.

В Windows 11, выпущенной в мае 2023 года, вы можете помнить, что компания Microsoft добавила опцию "Получать последние обновления, как только они становятся доступными", благодаря которой вы будете первыми получать обновления функций.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, для тех, кто желает быть в числе первых пользователей, получающих новые возможности в Edge, эта функция будет полезна.