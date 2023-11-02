Что касается изогнутых OLED-мониторов, то на выставке будут представлены 34-дюймовый MAG 341CQP QD-OLED и 49-дюймовый MPG 491CQP QD-OLED

На предстоящей выставке CES 2024 компания MSI представит шесть мониторов новой серии QD-OLED. Из них два монитора будут иметь изогнутый экран, а остальные четыре - плоский. MSI, известная своими материнскими платами и видеокартами, стремится сделать значимое впечатление, представив новую линейку мониторов за два месяца до выставки.

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Среди представленных моделей OLED-мониторов с изогнутым экраном будут 34-дюймовая MAG 341CQP QD-OLED и 49-дюймовая MPG 491CQP QD-OLED. Оба монитора обладают радиусом кривизны 1800 мм и быстрым временем отклика 0,03. Им также присвоены сертификаты ClearMR 9000 и DisplayHDR True Black 400. Большинство фирменных функций MSI нацелены на обеспечение лучшего игрового опыта, включая технологию OLED Care 2.0, которая минимизирует риск выгорания OLED. Оба монитора оснащены портами HDMI 2.1 с полной пропускной способностью 48 Гбит/с, частотой 120 Гц, VRR и ALLM для комфортной игры на консолях. Кроме того, мониторы имеют порт USB Type-C.

Помимо размеров, обе модели отличаются некоторыми техническими характеристиками. Частота обновления 34-дюймовой модели составляет 175 Гц, а 49-дюймовой - 144 Гц. Модель MAG 341CQP является более доступным вариантом, в то время как MPG 491CQP - это изысканный изогнутый монитор высокого качества с соотношением сторон 32:9.

Стоит отметить, что MSI решила использовать радиус кривизны 1800CR для своих новых моделей, в то время как ранее, в 2021 году, компания объяснила, что радиус 1000R обеспечивает более естественный изгиб, что особенно важно для погружения в игры, такие как Microsoft Flight Simulator. Однако выбор радиуса зависит от размера монитора. Важно, чтобы покупатели обратили внимание на радиус изгиба, так как он влияет на уровень погружения в игровой мир.

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Также в серии представлены две модели плоских мониторов разных размеров. Обе 32-дюймовые модели (MPG 321URX и MAG 321UPX) оснащены дисплеями UHD 4K и обладают частотой обновления до 240 Гц. Младшие 27-дюймовые варианты (MPG 271QRX и MAG 271QPX QD-OLED) имеют частоту обновления 360 Гц, но разрешение WQHD 2K. Во всех моделях используются панели QD-OLED с временем отклика 0,03 ГГц.