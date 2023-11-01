В преддверии выхода OnePlus 12 компания OnePlus объявила о сотрудничестве с Sony по созданию уникального датчика камеры

Производитель мобильных устройств, компания Oppo объявила о партнерстве с Sony на сайте Weibo. OnePlus 12 станет первым устройством, в котором будет представлен новый высококлассный сенсор, разработанный OnePlus и SONY Semiconductor - LYTIA.

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Недавно представленный складной смартфон OnePlus Open был отмечен своей отличной камерой. Это было возможно благодаря применению датчика изображения Sony LYTIA, который обладает стековой конфигурацией, значительно усиливающей захват света и подходящей для устройств с ограниченными размерами.

Новый флагманский смартфон Sony Xperia 1V также оснащен основным датчиком изображения со стековой конфигурацией, что неудивительно.

Хотя в сообщении мало информации о датчике LYTIA в OnePlus 12, известно, что это будет новый компонент.

Предыдущие утечки и слухи говорили о значительном улучшении камеры OnePlus 12, включая новый 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX 9xx.

Ожидается, что также появятся лучшая телефотокамера, выходящая за рамки 2-кратного зума OnePlus 11, а также устройство с разрешением 64 мегапикселя и ультраширокоугольная камера с разрешением 50 мегапикселей.

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Информация о всех этих нововведениях ожидается в декабре, когда OnePlus 12 будет представлен в Китае.