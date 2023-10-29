В настоящее время дата выпуска не известна, но есть данные, что анонс "близок", поскольку оригинальная торговая марка игры была утверждена

По последним данным, компания Valve готовит к выходу новый шутер от третьего лица под названием Neon Prime. Интерес к игре огромен, ведь многие уже называют ее "вдохновленной Half-Life".

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Стало известно несколько подробностей о проекте, благодаря информации, полученной от Тайлера Маквикера, известного утечками из Valve. Оригинальная торговая марка на игру была объявлена год назад, что свидетельствует о том, что скоро появится дата выхода игры.

На данный момент нет информации о дате выхода, однако Тайлер отметил, что мы "близки к анонсу", поскольку оригинальная торговая марка была обновлена и близка к утверждению.

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Нельзя исключать, что Neon Prime может выйти сравнительно в короткие сроки, так как Valve ранее выпустила Counter-Strike 2 всего через полгода после презентации.