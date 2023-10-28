Тот факт, что HomePod и HomePod mini используют улучшенную версию tvOS, позволяет предположить, что Apple рассматривает возможность выпуска умного дисплея HomePod с большим экраном

С учетом обилия слухов и утечек, которые появились в последнее время, есть все основания полагать, что Apple задумывается о выпуске умного дисплея, основанным на колонке HomePod, и возможно этот дисплей станет iPad mini.

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Команда 9to5Mac обнаружила интересную новость, проведя анализ кода бета-версии tvOS 17.2: в программное обеспечение была добавлена поддержка iPad mini 6, который Apple представила в 2021 году.

Учитывая, что HomePod и HomePod mini используют модифицированную версию tvOS, можно предположить, что Apple рассматривает возможность выпуска умного дисплея HomePod с большим экраном.

Но стоит помнить, что на данный момент нет гарантии того, что такой продукт действительно увидит свет. Планы компании и рыночные условия постоянно меняются.

В последнее время был замечен прототип HomePod с небольшим встроенным дисплеем в верхней части. Может быть, Apple экспериментируют с несколькими вариантами форм-факторов для предстоящего умного дисплея.

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Понятно, что в качестве программного обеспечения для этого умного дисплея будет использована tvOS, так как она уже используется в HomePod. Если верить ранним слухам, умный дом станет основным местом применения этого устройства.