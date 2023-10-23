Стоит готовиться к скорому усовершенствованию Windows 11

Наблюдатели заметили, что на серверах компании Microsoft уже имеются цифровые версии Windows 11 23H2 ISO. Это позволяет предположить, что в скором времени обновление станет доступным для широкой публики.

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Если говорить о файлах ISO, то они представляют собой цифровые копии определенных дисков, будь то CD, DVD или Blu-ray. Они объединены в один файл меньшего размера. В данном случае на серверах Microsoft обнаружены ISO-образы операционной системы Windows 11 23H2.

Отмечается, что Windows 11 23H2 включит все новые функции, появившиеся в "Moments 4", последней версии обновления для Windows 11 22H2. Кроме того, можно ожидать некоторых новых изменений, таких как улучшенный центр уведомлений, окна "Системные компоненты" и новый виртуальный помощник Microsoft - Copilot с искусственным интеллектом, готовым помочь в различных задачах. Хотя обновление Windows 11 23H2 не является переломным в истории Windows 11, все же стоит обновиться, чтобы воспользоваться новыми функциями и гарантировать получение поддержки от Microsoft.

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Надо отметить, что в связи с разговорами о предстоящем выпуске Windows 12, Windows 11 23H2 может стать последним большим обновлением для Windows 11. Предыдущей большой версией Windows 11 была 22H2, выпущенная в сентябре 2022 года и регулярно обновлявшаяся. Согласно сообщениям компании, редакции Windows 11 22H2 Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations будут получать поддержку от Microsoft до 8 октября 2024 года. Предполагается, что редакции Windows 11 Enterprise и Education будут поддерживаться даже дольше - до 14 октября 2025 года.