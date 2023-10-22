OnePlus и ее материнская компания Oppo объявили об "историческом моменте для китайских экранов"

На популярном китайском социальном сайте Weibo появились сведения о грядущем проекте, в который вовлечен производитель электронных компонентов BOE.

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Известный информатор Digital Chat Station рассказал, что новый дисплей будет иметь яркость 3 000 нит. Это превосходит показатель Oppo Find X6 Pro с его максимальной яркостью в 2 500 нит.

Поскольку это всего лишь предварительная информация, остается множество вопросов, включая то, к какому смартфону будет применяться этот дисплей.

Следующая модель смартфона, ожидаемая от OnePlus, носит название OnePlus 12 и по некоторым данным, должна выйти до конца текущего года. Несколько месяцев назад появилась информация, что телефон будет оснащен дисплеем с яркостью более 2 000 нит.

Как известно из обзора о OnePlus 11, он обладал ярким и насыщенным 6,7-дюймовым дисплеем, хотя его пиковая яркость составляла всего 1 300 нит. Таким образом, следующая модель этой линейки может увеличить этот показатель более чем в два раза.

Однако, также возможно, что данный "рекордный" дисплей может появиться и в смартфонах Oppo. Учитывая, что и OnePlus, и Oppo активно продают свои телефоны по всему миру, вопрос о том, почему этот дисплей был задуман именно для китайского рынка, представляется интересным.

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Придется подождать и посмотреть, что представят компании OnePlus, Oppo и BOE 24 октября. Возможно, к тому времени будет больше информации. До конца 2023 года осталось немного крупных анонсов в сфере мобильных телефонов, и данный проект, без сомнения, может стать одним из них.