Один из ожидаемых оттенков серии Galaxy S24 будет желтый

Последние сообщения о цветовой гамме Galaxy S24 подтверждают, что компания добавила три интересных варианта к своим предыдущим четырем оттенкам. Теперь к палитре добавились оранжевый, светло-голубой и светло-зеленый цвета. Однако, белый цвет все еще отсутствует. Несмотря на это, до официального анонса Samsung можно оставаться в надежде на выпуск белой версии Galaxy S24 Ultra ко Дню святого Валентина.

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Мобильная индустрия сегодня полна слухов и спекуляций о предстоящих релизах. Какой-то тайны уже не остается, и к этому можно отнести и Galaxy S24, новое поколение флагманских смартфонов от Samsung.

До официального выхода этой серии остается примерно три месяца, но множество инсайдеров и утечек уже раскрыли некоторые сведения о Galaxy S24.

По словам Янга, Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут доступны в черном, сером, фиолетовом и желтом цветах.

Однако, стоит отметить, что желтые смартфоны довольно редки, поэтому выпуск трех желтых моделей от Samsung будет являться необычным и привлекательным решением. Кроме того, фиолетовый цвет также необычен для серии Galaxy S, но предполагается, что он будет напоминать лавандовый оттенок, используемый в предыдущей модели.

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Все это создает интерес и предвкушение перед презентацией новой серии Galaxy S24.