В новую версию операционной системы добавлена ​​новая функция для решения распространенной проблемы

В этом месяце компания Google представила новую версию Android 14 вместе с последними моделями телефонов Pixel 8, Pixel 8 Pro и умными часами Pixel Watch 2. Новая версия операционной системы получила новую функцию, которая была добавлена для решения распространенной проблемы.

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Источник новостей об Android, Мишаал Рахман, сообщил, что Google добавила "режим ремонта" в новую версию Android. Это означает, что изменения и обновления, связанные с этой функцией, включены в основное программное обеспечение Android. Главной целью этой функции является создание безопасной среды для защиты конфиденциальности пользователей во время ремонта устройства.

Что это означает для вас? Теперь вам не нужно стирать данные перед отправкой устройства в ремонт. В режиме ремонта специалисты не имеют доступа к вашим личным приложениям и данным.

Вход в режим восстановления системы требует ввода учетных данных экрана блокировки. Эти данные хранятся в защищенном месте и сохраняются при перезагрузках. Чтобы вернуться в обычный режим, вам нужно будет ввести учетные данные экрана блокировки, которые вы использовали при входе в режим восстановления.

Основной вывод заключается в том, что вы больше не должны беспокоиться о том, что ваши фотографии, тексты и данные попадут в чужие руки во время ремонта. Даже после перезагрузки вашей техники никто не сможет получить доступ к вашим личным данным.

Согласно информации Мишаала Рахмана, поддержка режима ремонта была добавлена в проект Android Open Source Project (AOSP). AOSP предоставляет информацию и исходный код для создания собственных версий Android. По умолчанию поддержка режима ремонта отключена, так как некоторые смартфоны уже могут обладать подобной функцией. Например, компания Samsung представила "режим обслуживания" в серии Galaxy S21 в 2022 году.

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В будущем Google может внедрить режим ремонта в телефоны Pixel в декабре 2023 года в рамках Pixel Feature Drop. Важно отметить, что эта новая функция не ограничивается только телефонами Pixel. Она предназначена для общей экосистемы Android и будет включена в будущие версии операционной системы.