Японский аудиобренд Final представил VR2000 - пару проводных наушников-вкладышей, предназначенных для игр и VR-приложений

VR2000, цена которых составляет $69,99 оснащены новыми 6-мм динамиками Final f-Core DU, что позволяет настроить наушники "на извлечение каждой детали из вашего цифрового окружения".

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Наушники разработаны для обеспечения "пространственного восприятия" с обширной звуковой сценой и, по сообщениям Final, возможностью воспроизводить каждый звук "по отдельности, с абсолютной четкостью".

Именно такой уровень четкости и разделения, по мнению Final, идеально подходит для игр, в частности, для тех, кто участвует в соревнованиях по киберспорту. Идея заключается в том, что игрок может быстрее реагировать на происходящее в игре, так как способен слышать и замечать эти звуки в пределах звуковой сцены, которую способна обеспечить VR2000.

В динамиках f-Core DU полностью переработаны детали устройства: диафрагма, звуковые катушки, магниты, магнитопроводы и т.д.

Кроме того, изменена конструкция корпуса, обеспечивающая более удобную посадку, корпус изготовлен из ABS-пластика, обеспечивающего долговечность, кабель OFC покрыт прочным и гибким покрытием, имеется встроенное трехкнопочное управление с микрофоном для онлайн-игр, потокового вещания и приема звонков.

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В комплект поставки входят силиконовые насадки Final Type E и ушные крючки для надежной фиксации, а также чехол для безопасного хранения.