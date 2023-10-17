Приложение не только подсказывает лучший маршрут, но и предоставляет точную информацию об ограничениях скорости

Google Maps считается для многих пользователей незаменимым помощником при планировании маршрутов и движении по незнакомым районам. Приложение не только предлагает оптимальные пути, но также информирует о дорожных ограничениях, включая скоростные лимиты. Google получает данные о скоростных ограничениях из разных источников, включая авторитетные местные органы власти. Это позволяет приложению точно определить ограничение скорости на каждом участке маршрута.

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В соответствии с общими правилами безопасности ЕС, новые автомобили, зарегистрированные после июля 2024 года, должны быть оснащены интеллектуальной системой контроля скорости, которая будет постоянно отображать установленное законом ограничение скорости.

Для обеспечения точности информации о скоростных ограничениях, автомобили будут оснащены камерами и датчиками, но также будут полагаться на данные Google Maps.

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Google Maps сможет помочь автопроизводителям и водителям быстро и безопасно добраться до места назначения. Приложение не только предлагает оптимальные маршруты, но и передает точную информацию об ограничениях скорости, что будет иметь большое значение для функций вспомогательного и полностью автоматизированного вождения.