Похоже, что ожидание выхода нового 24-дюймового iMac наконец-то подходит к концу

Как стало известно, Apple планирует обновить двухлетнюю модель 24-дюймового iMac, заменив оригинальный чип M1 на более современные чипы M2 и M2 Pro.

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Такие данные появились после того, как на японском сайте MacOtakara покупатели, желающие заказать iMac M1 с большим объемом памяти и хранилища, столкнулись с задержками в выполнении заказов. Это позволило предположить, что Apple готовится изменить аппаратное обеспечение и может закончить выпуск чипов M1 и продуктов на их основе.

Эта новость вызывает двоякие чувства. С одной стороны, наконец-то выходят новые iMac, которые до сих пор остаются одними из лучших компьютеров, доступных на рынке. С другой стороны, есть от чего разочаровываться. Где знаменитые iMac M3?

Хотя iMac M1 безусловно стареет и требует обновления, факт того, что новые iMac, по всей видимости, будут оснащены чипами M2, разочаровывает тех, кто надеялся на существенное улучшение технических характеристик.

Многие видели новейшие чипы M2 в других устройствах от Apple, и они не предложили значительного прорыва в производительности по сравнению с M1. Скорее, это постепенное развитие, что еще раз подтверждает качество чипа M1.

Чип M2 все еще находится в процессе развития и был выпущен только в июне 2022 года. Многие ожидали, что в новых iMac будет использоваться чип M3, но сейчас становится понятно, что это не так. Однако информация о том, что M3 не появится в ближайшем будущем, позволяет предположить, что Apple осознает старение iMac и желает его обновить, не дожидаясь готовности M3.

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Для справедливости стоит отметить, что если такие данные подтвердятся, то помимо iMac с чипом M2, можно будет увидеть iMac с более мощным чипом M2 Pro, который предложит значительное улучшение производительности и больше возможностей для пользователей.