Планируется, что официальный запуск процессоров Qualcomm для ПК состоится в 2024 году

Компания Qualcomm объявила о выпуске новой серии процессоров Snapdragon X для стационарных компьютеров.

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Данные процессоры будут использовать технологию Oryon CPU, которую разработал стартап Nuvia, приобретенный Qualcomm в 2021 году. Эта инновационная технология была создана инженерами, работавшими ранее над чипсетами iPhone и iPad в компании Apple. Одной из ключевых особенностей Snapdragon X Series будет включение фирменного модуля нейропроцессора (NPU), предназначенного для решения задач искусственного интеллекта.

Процессоры Snapdragon X разработаны для прямой конкуренции с процессорами Apple Silicon, такими как M1 и M2. Аналогично чипам от Apple, они также используют архитектуру ARM и обеспечивают впечатляющее сочетание производительности и энергоэффективности. В Snapdragon X Series обещают добавить нечто новое, а именно поддержку технологии 5G.

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Этот шаг демонстрирует стремление Qualcomm установить новые стандарты в мире стационарных компьютеров. Внедрение технологии 5G в процессоры обеспечит более быстрое и надежное интернет-соединение, что станет ключевым преимуществом для пользователей, особенно в сферах онлайн-игр, стриминга и других задач с высокой нагрузкой.