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Запуск iPhone 15 не был совсем гладким для Apple, и похоже, что одна из моделей может столкнуться с проблемой "выгорания" или задержки изображения, которая оставляет призрачные следы на экране.
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Проблема "выгорания" изображения, также известная как сохранение, существует уже давно для OLED-панелей, когда контент на экране остается неподвижным на протяжении продолжительного времени, оставляя своего рода след. Однако новейшие OLED-экраны и устройства приложили максимум усилий для минимизации возможности возникновения этой проблемы, и в последние годы она не являлась серьезной.
Сообщается, что модель iPhone 15 Pro Max от Apple столкнулась с проблемой выгорания экрана, что становится очередной в списке проблем компании в этом году.
Сообщения о сохранении изображения появились в социальной сети, а также на официальных форумах сообщества Apple. На данный момент iPhone 15 Pro Max, кажется, единственная модель, которая имеет эту проблему, хотя сложно судить о ее распространенности.
Судя по опубликованным в Интернете фотографиям, проблема выгорания может возникнуть на любом экране.
Пока компания Apple не подтвердила, что это проблема моделей iPhone 15 Pro Max. Возможно, что проблема затрагивает только часть дисплеев этих телефонов, и их замена может быть быстро осуществлена.