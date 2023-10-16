Выгорание изображения, также известное как "сохранение", уже давно является проблемой OLED-панелей

Запуск iPhone 15 не был совсем гладким для Apple, и похоже, что одна из моделей может столкнуться с проблемой "выгорания" или задержки изображения, которая оставляет призрачные следы на экране.

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Проблема "выгорания" изображения, также известная как сохранение, существует уже давно для OLED-панелей, когда контент на экране остается неподвижным на протяжении продолжительного времени, оставляя своего рода след. Однако новейшие OLED-экраны и устройства приложили максимум усилий для минимизации возможности возникновения этой проблемы, и в последние годы она не являлась серьезной.

Сообщается, что модель iPhone 15 Pro Max от Apple столкнулась с проблемой выгорания экрана, что становится очередной в списке проблем компании в этом году.

Сообщения о сохранении изображения появились в социальной сети, а также на официальных форумах сообщества Apple. На данный момент iPhone 15 Pro Max, кажется, единственная модель, которая имеет эту проблему, хотя сложно судить о ее распространенности.

Судя по опубликованным в Интернете фотографиям, проблема выгорания может возникнуть на любом экране.

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Пока компания Apple не подтвердила, что это проблема моделей iPhone 15 Pro Max. Возможно, что проблема затрагивает только часть дисплеев этих телефонов, и их замена может быть быстро осуществлена.