Ценовой диапазон будет установлен от 1500 до 2500 долларов за недорогую Apple Vision Pro, но она будет иметь множество функций, которые удалят из оригинальной гарнитуры

Apple Vision Pro, стоимость которого составляет $3499, до сих пор остается недоступным для многих из-за своей высокой цены. Поэтому калифорнийская компания ищет способы снизить общую стоимость, создав новое устройство, которая может появиться на рынке через несколько лет. Однако, согласно источнику, такие решения, возможно, будут включать замену чипсета Mac на чипсет iPhone и другие компромиссы.

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Текущая модель Apple Vision Pro оснащена двумя 4K экранами с технологией microLED, которые на данный момент поставляются только одним производителем - компанией Sony. Это одна из причин, почему стоимость гарнитуры смешанной реальности остается высокой. Как сообщил Марк Гурман в своем сообщении, руководство Apple обсуждает ценовые возможности для доступной версии и решает, какие аппаратные изменения следует внести.

Одно из предлагаемых изменений - замена чипсета Mac на чипсет iPhone и использование дисплея с низким разрешением, что позволит снизить нагрузку на менее мощную SoC и снизить цену. Не сообщается, будет ли в доступной версии Apple Vision Pro использоваться аналогичный R1 сопроцессор, а он указывает на отсутствие технологии EyeSight, которая отображает видение пользователя на внешнем дисплее. Ожидается, что другие изменения, такие как сокращение числа камер и датчиков, также снизят стоимость.

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Кроме того, представители компании Apple сообщили, что доступная версия Apple Vision Pro будет легче и компактнее, возможно, с интегрированными рецептурными линзами, что упростит дизайн и сделает гарнитуру более удобной для пользователей. Планируется, что оригинальная Apple Vision Pro будет выпущена в начале следующего года, а доступная модель появится не раньше 2025 года.