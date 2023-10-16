Больше никакого неудобного "прокручивания желе" в портретном режиме на будущей модели iPad mini 7

Если вы владеете iPad mini 6, то возможно сталкивались с так называемым эффектом "желе" при прокрутке экрана. Этот эффект вызывает искажение текста и изображений из-за разных частот обновления. Есть информация о том, что Apple планирует устранить эту проблему в следующей модели - iPad mini 7.

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Это новость появилась на китайском социальном сайте Weibo. По всей видимости, компания Apple изменила способ сборки экрана iPad mini, чтобы сделать этот эффект менее заметным в следующей модели.

Официально Apple заявляет, что такая "желе-прокрутка" является нормой для ЖК-дисплеев, поскольку экраны обновляются. Однако, похоже, в iPad mini есть что-то особенное, что делает этот эффект более заметным. Проблема проявляется только в портретном режиме, а не в альбомном. Все же, это не делает iPad mini 6 неудовлетворительным - многие оценили его в четыре звезды из пяти.

На том же сайте, который в прошлом давал точные прогнозы, утверждается, что iPad mini 7 будет иметь обновленную фронтальную камеру. В текущей модели iPad mini применяется 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера для селфи.

В настоящее время неясно, когда именно Apple выпустит обновленную версию iPad mini. Учитывая, что iPad mini 6 вышел в сентябре 2021 года, новая модель уже немного опоздала. Слухи говорят о том, что она может появиться до конца 2023 года.

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Когда же новая модель будет выпущена, можно ожидать некоторых обновлений. Одна из возможных новинок - более быстрый процессор, однако дизайн может остаться прежним. Скорее всего, официальное объявление о новом планшете будет сделано в пресс-релизе Apple, а не на отдельном мероприятии.