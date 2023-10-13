Android и iPhone с самовосстанавливающимися дисплеями звучат потрясающе, но будут ли они практичными?

Дисплеи смартфонов прошли долгий путь. Достаточно взглянуть на последний Pixel 8 Pro с одним из самых ярких экранов на рынке. Однако все дисплеи смартфонов страдают от одной вещи - царапины. Однако будущие Android и iPhone могут быть защищены самовосстанавливающимся дисплеем, и если это произойдет, то нас ожидает приятное событие.

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Согласно отчету, смартфоны с самовосстанавливающимися дисплеями могут появиться на рынке к 2028 году.

В докладе говорится, что это станет возможным благодаря "нанопокрытию" на поверхности экрана Android или iPhone, и когда экран неизбежно поцарапается, нанопокрытие вступит в реакцию с воздухом, в результате чего будет создан новый материал, заполняющий поцарапанную поверхность.

"Это не из области научной фантастики. Это можно сделать. Есть несколько новых технологий, над которыми люди работают прямо сейчас, и они выглядят так, как будто это может стать чем-то, что люди могут попробовать еще раз. Мы не говорим о разбитых экранах, которые чудесным образом восстановятся. Это всего лишь небольшие косметические царапины", - сказал главный аналитик Бен Вуд в беседе с CNBC.

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Следует отметить, что это не первый случай, когда появляются данные о технологии самовосстановления. Еще в 2013 году компания LG выпустила смартфон LG G Flex. Этот телефон имел самовосстанавливающуюся заднюю панель, на которой через некоторое время исчезали царапины. С научной точки зрения это происходит потому, что задняя панель телефона покрыта атомами водорода, и при появлении царапин атомы перестраиваются на равные расстояния.