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10test
В десятку самых продаваемых в мире смартфонов вошли четыре iPhone и шесть Samsung
Новый отчет Counterpoint Research полностью посвящен двум именам, в нем нет Xiaomi, Huawei, Nokia, Motorola, BlackBerry и даже постоянно восходящие звезды Oppo, Vivo или Realme

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Помните, когда казалось, что компания Huawei станет и, возможно, останется главным производителем смартфонов в мире? А когда Xiaomi обогнала Apple и заняла второе место в мировом рейтинге продаж телефонов... примерно на 15 минут? Если заглянуть еще дальше в историю мобильной индустрии, то кажется еще более странным, что было время, когда Nokia, Motorola и BlackBerry были крупнейшими производителями устройств во всем мире.

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А все потому, что новый интересный отчет Counterpoint Research полностью сосредоточен на двух именах, среди которых нет ни Xiaomi, ни Huawei, ни Nokia, ни Motorola, ни BlackBerry, ни даже некогда восходящих звезд Oppo, Vivo или Realme.

Речь идет, конечно же, о Samsung и Apple, которые отвечают за все десять самых продаваемых смартфонов в мире во II квартале 2023 года. Это конечно не шокирует, но остается невероятным достижением, а также довольно необычным явлением.

Трудно поспорить с тем, что достижения Apple, отмеченные в последнем "глобальном трекере продаж моделей телефонов" компании Counterpoint, значительно превосходят достижения Samsung.

Это объясняется тем, что iPhone 14 занимает первое место, за ним следуют 14 Pro Max, 14 Pro и iPhone 13 на втором, третьем и четвертом местах соответственно, а Samsung Galaxy A14, A54, A14 5G, S23 Ultra и A34 завершают первую десятку.

Можно сказать, что качеству Apple удалось затмить количество Samsung, что безусловно, не раз случалось в прошлом. Но безусловно, не каждый квартал подобный список возглавляют не одна, не две, не три, а целых четыре модели iPhone, и уж совсем необычно, когда за этими четырьмя следуют шесть представителей семейства Galaxy на базе Android, причем совершенно без вмешательства недорогих Redmi и т.п.

Во II квартале 2022 г. Samsung удалось занять место на пьедестале почета вслед за iPhone 13 и 13 Pro Max с моделью начального уровня Galaxy A13, а Redmi Note 11 LTE завершил топ-10 и тем самым отсрочил установление нынешней дуополии брендов в отрасли.

Обстановка была еще более разнообразна в конце 2021 года, когда два разных Redmis попали в десятку лучших в мире, но у Samsung в этом списке была только одна модель, а у Apple - семь (!!!).

Удивительно, но Galaxy S23 Ultra, выпущенный в середине первого квартала, за период с апреля по июнь опустился с шестого на восьмое место, а его младшие братья никуда не делись, оказавшись менее успешными (по крайней мере, по объему продаж), чем даже ультрадешевый и малоизвестный (или все так думали) Galaxy A04e.

Совершенно очевидно, что Samsung испытывает большие проблемы с популярностью смартфонов высокого класса, особенно за пределами Северной Америки и Западной Европы, на которые, очевидно, пришлась подавляющая доля продаж S23 Ultra. 

Несмотря на огромный успех в таких регионах, как Азия и Латинская Америка, средние модели серии Galaxy A просто недостаточно сильны, чтобы полностью компенсировать неудачи флагманов компании, о чем свидетельствует значительное снижение общего объема поставок Samsung во II квартале по сравнению с предыдущим годом.

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Во II квартале Apple также снизила темпы роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но падение было гораздо меньше, чем у ее заклятого соперника, фактически опередив рынок в целом и показав, что на горизонте могут появиться еще более значительные вещи и достижения как для безумно популярной сейчас линейки iPhone 14, так и для пока еще новой серии iPhone 15.

#samsung #xiaomi #iphone #huawei #motorola #nokia #counterpoint research
Источник: phonearena.com
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