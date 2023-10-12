Новая модель Apple Watch 2024 не будет использовать микросветодиодную технологию в своем дисплее и не будет иметь функции мониторинга уровня глюкозы в крови

Недавно компания Apple представила новую серию iPhone 15, а также часы Apple Watch Series 9. Эти устройства имеют новые функции и обновления, но в то же время у них есть сходство со своими предшественниками.

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Известный аналитик и инсайдер Apple Минг-Чи Куо (по сообщению Android Authority), предполагает, что "в часах Apple Watch 2024 года вряд ли появятся значительные инновационные возможности". В новых часах 2024 года не будет использована технология microLED для дисплея и не будет функции мониторинга уровня глюкозы в крови.

Куо предполагает, что включение microLED-дисплея и мониторинга уровня глюкозы в крови может появиться в Apple Watch Series 11 в 2025 году, а может и не появиться, в зависимости от технологического прогресса. Стоит отметить, что это заявление несколько двусмысленно и не содержит прямых ссылок на Apple Watch Series 10 или Apple Watch X.

Пока неясно, как Apple решит назвать носимое устройство (десятое поколение iPhone было смело использовано для брендинга, его назвали iPhone X - подход оказался весьма успешным).

Заявление Куо противоречит недавнему сообщению Марка Гурмана из Bloomberg, который подогрел ожидания выхода Apple Watch 10 в 2024 году. В докладе Гурмана содержался намек на то, что для предполагаемого десятого юбилейного релиза будет разработан новый механизм магнитного ремешка. Кроме того, упоминается, что Apple работает над микросветодиодным дисплеем и системой контроля артериального давления, хотя эти функции не были напрямую связаны с выпуском Apple Watch 10.

Пока все ожидают дальнейшего развития событий, остается неясным, как будут выглядеть Apple Watch Series 10/Apple Watch X.

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