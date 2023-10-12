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10test
Планы Nvidia по созданию GPU могут навсегда изменить представление о компьютерных играх
Компания Nvidia планирует серьезно увеличить темпы выпуска видеокарт для ИИ и тяжелых вычислений, что может отразиться и на игровых GPU GeForce

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Как сообщает SemiAnalysis, у Nvidia есть большие планы по доминированию в сфере ИИ и борьбе с конкурентами за счет увеличения скорости выпуска новых графических процессоров: каждый год она выпускает новую линейку на базе новой архитектуры.

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Так, в следующем году мы получим графические процессоры Blackwell (B100), предположительно позже, поскольку планируется также дебют новых продуктов Hopper (H200), и они появятся первыми. А в 2025 году Nvidia выведет на рынок еще одну новую архитектуру, которая в настоящее время называется "X" (кодовое название архитектуры пока не определено), и тогда мы получим X100.

Это основано на дорожной карте, взятой из презентации для инвесторов, подготовленной компанией Nvidia, однако в ней не подтверждается дальнейший ежегодный график выпуска продукции, так что в данном случае нам придется поверить на слово.

Есть еще много тонкостей, но мы не будем вдаваться в подробности - в этот момент геймеры, возможно, уже зевают у монитора и думают, почему их должны волновать графические процессоры для центров обработки данных. Давайте окунемся в эту тему.

Если Nvidia собирается каждый год разрабатывать и внедрять новую архитектуру, значит ли это, что и в дальнейшем мы будем ежегодно получать новые игровые GPU GeForce? Одним словом, нет.

Но разве Blackwell, продукты Nvidia для центров обработки данных нового поколения, не являются также архитектурой, на которой базируются GeForce нового поколения? Да, это так, но это не значит, что в следующем году на базе архитектуры X тоже появится свой GeForce.

Мы не будем каждый год получать от Nvidia новую порцию кандидатов на лучшие игровые GPU, этого просто не произойдет (в этом нет необходимости).

Скорее всего, ежегодное появление AI GPU от Nvidia будет означать дальнейшее оттеснение продуктов GeForce на второй план. Team Green очень старается сохранить свое преимущество на стороне ИИ, учитывая большие прибыли, которые там можно получить, поэтому игровые GPU будут все менее и менее приоритетными.

Отчасти именно поэтому Nvidia так сильно задрала цены на последние несколько поколений, особенно на Lovelace. Во-первых, потому что может, а во-вторых, несмотря на то, что во многих случаях, особенно в премиальном сегменте рынка, она теряет расположение ПК-геймеров из-за необоснованно высоких ценников, компанию это не очень-то волнует. Это не та область, на которой зарабатываются огромные прибыли, поэтому Nvidia не стесняется нажимать на нее, чтобы получить максимальную прибыль от GeForce.

Если геймеры разочаруются и перестанут покупать GeForce - а пока этого не происходит, Nvidia просто перестанет их выпускать.

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Видимо, вместо более регулярных игровых GPU мы, вероятно, увидим более редкие линейки GeForce, и более того, Nvidia может даже полностью прекратить выпуск этих продуктов. (RTX 5000, а затем, возможно, и RTX 6000 могут стать последними продуктами).

#nvidia #игры #gpu geforce
Источник: techradar.com
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