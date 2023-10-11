Цена новой модели будет значительно ниже Mate 60 Pro, что удивило поклонников марки

Huawei продолжает удивлять поклонников. После успешного запуска Mate 60 компания готовится представить новую серию смартфонов - Nova 12.

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Согласно последней утечке, флагманская модель Nova 12 Pro будет оснащена процессором Kirin 9000S, который также используется в Mate 60 Pro.

Устройство обладает великолепными функциями, включая 50-мегапиксельную камеру, 10-ступенчатые регулируемые светофильтры и возможность записи видео в формате 4K.

Что касается аккумулятора, то его емкость составит 4900 мАч. Он также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку мощностью 50 Вт.

Самое интересное - это цена. Предполагается, что стартовая цена Nova 12 Pro с 256 ГБ оперативной памяти и 12 ГБ встроенной памяти составит около 37 000 рублей.

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Если это подтвердится, то у поклонников бренда появится возможность приобрести флагманский смартфон с топовым процессором по очень привлекательной цене.