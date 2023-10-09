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10test
Мобильные водительские права появятся в Samsung Wallet
Компания Samsung собирается внедрить водительские права в приложение Samsung Wallet первое время в США, а потом в остальных странах

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В 2022 году возможность иметь мобильные водительские права в цифровом кошельке стала доступна пользователям Apple в некоторых штатах.

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Теперь компания Samsung также присоединилась к этой инициативе, объявив о внедрении мобильных водительских прав и удостоверений личности штатов в Samsung Wallet. Об этом сообщает Android Authority.

Первыми жителями, которые получат доступ к мобильным водительским правам в Samsung Wallet, станут жители штатов Айова и Аризона. Это означает, что в приложении Samsung Wallet они смогут хранить цифровую копию своих водительских прав и удостоверений личности. Для обеспечения безопасности, точности и конфиденциальности данных, южнокорейская компания сотрудничает с IDEMIA.

Точная дата запуска функции пока не объявлена, однако ожидается, что это произойдет в конце текущего года. Также в планах Samsung внедрить эту функцию и в других странах, но пока нет информации о том, когда это произойдет.

Samsung также сотрудничает с Управлением транспортной безопасности (TSA) в рамках тестовой программы, которая дает возможность использовать мобильные водительские удостоверения в 25 федеральных аэропортах.

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Точный перечень возможностей, которые предоставляют мобильные водительские права, зависит от законов и правил каждого отдельного штата. 

#samsung #samsung wallet #водительские права
Источник: phonearena.com
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