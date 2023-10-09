реклама
В 2022 году возможность иметь мобильные водительские права в цифровом кошельке стала доступна пользователям Apple в некоторых штатах.
реклама
Теперь компания Samsung также присоединилась к этой инициативе, объявив о внедрении мобильных водительских прав и удостоверений личности штатов в Samsung Wallet. Об этом сообщает Android Authority.
Первыми жителями, которые получат доступ к мобильным водительским правам в Samsung Wallet, станут жители штатов Айова и Аризона. Это означает, что в приложении Samsung Wallet они смогут хранить цифровую копию своих водительских прав и удостоверений личности. Для обеспечения безопасности, точности и конфиденциальности данных, южнокорейская компания сотрудничает с IDEMIA.
Точная дата запуска функции пока не объявлена, однако ожидается, что это произойдет в конце текущего года. Также в планах Samsung внедрить эту функцию и в других странах, но пока нет информации о том, когда это произойдет.
Samsung также сотрудничает с Управлением транспортной безопасности (TSA) в рамках тестовой программы, которая дает возможность использовать мобильные водительские удостоверения в 25 федеральных аэропортах.
Точный перечень возможностей, которые предоставляют мобильные водительские права, зависит от законов и правил каждого отдельного штата.