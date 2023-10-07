Galaxy S24 будут поставляться в разные регионы с разным процессором

Появилась информация о новой серии смартфонов Samsung Galaxy S24, и наиболее важным аспектом оказывается чипсет, который будет применяться в этих флагманских устройствах.

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По данным издания The Elec из Южной Кореи, модели Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будут использовать либо процессор Exynos 2400, либо Snapdragon 8 Gen 3, в зависимости от региона. В то же время, S24 Ultra будет оснащаться Snapdragon 8 Gen 3 на всех рынках.

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra уже используют Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, в то время как Galaxy S23 FE оснащен устаревшим Snapdragon 8 Gen 1 в США и собственным процессором Exynos 2200 от Samsung в других странах.

Официально можно сказать, что чипсет Samsung Exynos 2400 не за горами, поскольку Samsung объявила о его выходе на специальном технологическом превью. Стоит отметить, что его общая производительность повысится в 1,7 раза.

Как отмечает редакция сайта Elec, модель Exynos 2300 так и не была представлена из-за проблем с надежностью и скоростью работы, поэтому Galaxy S23 перешел на использование Qualcomm. В Samsung Galaxy S22, в свою очередь, использовалась комбинация Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1.

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Несмотря на то, что компания Samsung всегда стремилась включать в свои телефоны собственные чипсеты, таким образом создавая более совершенные устройства, аналогично тому, как делают Apple и Google, ей пока сложно было добиться того, чтобы линейка Exynos соответствовала предложениям Snapdragon.