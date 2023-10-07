Многие пользователи ждут выхода новой iOS 17, надеясь, что будет решена хоть одна из других проблем iPhone 15

Компания Apple выпустила iOS 17.0.3 для устранения проблемы, из-за которой некоторые приложения, например Instagram, нагревали iPhone пользователя. Но теперь, когда многие не будут обжигать руки, беря в руки телефон, появилась еще одна проблема. По известным данным, модели Apple iPhone под управлением iOS 17, особенно iPhone 15-й серии, испытывают проблемы с Wi-Fi. В одних случаях контент не загружается по Wi-Fi, в других - все работает с низкой скоростью.

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Некоторые пользователи сообщают, что проблемы исчезают через несколько минут, в то время как другие вынуждены отключать Wi-Fi на своих iPhone, а затем включать его заново, чтобы функция заработала. Похоже, что эта проблема характерна только для iPhone и не встречается на других смартфонах, работающих у того же оператора в определенном регионе.

Один из участников форумов Apple Community написал, что у него возникла такая же проблема с Wi-Fi при использовании iPhone 15 Pro Max в доме. Он пишет, что Wi-Fi отключается каждые 45 секунд.

Этот пользователь под ником Toronto4112 добавляет: "И самое интересное, что iPhone продолжает говорить, что он подключен, пока вы не перейдете в настройки, где он периодически обновляется и пишет "Нет подключения к Интернету". Возможно, это проблема IOS 17? Я надеюсь, что это не аппаратная проблема".

Apple, в свою очередь, пока не признала наличие проблемы, хотя компания была очень занята выпуском iOS 17.0.3.

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Кроме того, как стало известно, пользователи iPhone 15-й серии жалуются на странный звук, издаваемый их телефонами на высокой громкости. Таким образом, может возникнуть борьба за то, какая проблема будет устранена Apple первой и станет главной в iOS 17.0.4. А возможно, обе проблемы удастся решить одним обновлением.