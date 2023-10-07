реклама
Теперь Google делает дополнительный шаг, необходимый для того, чтобы устройства не только поддерживались новейшим программным обеспечением в течение семи лет, но и чтобы аппаратное обеспечение могло выдержать это испытание.
реклама
Представитель Google сообщил Android Authority о планах продавать запасные части для линейки Pixel 8 в течение семи лет. Будь то новый экран, новая батарея, сменный порт для зарядки и прочее, Google намерена держать некоторые из этих деталей в продаже.
Компания Google не стала уточнять, какие именно детали она будет продавать. Однако официальный партнер по ремонту iFixit сообщил, что существует несколько вариантов ремонта текущего Pixel 7 Pro, включая заднюю камеру, экран и аккумулятор.
Эта инициатива позволит большему числу людей дольше сохранять работоспособность дорогостоящего смартфона. Даже если это будет не основной, а резервный телефон или аппарат, который будет передаваться по наследству другим членам семьи.
Учитывая, что правительства по всему миру сплотились вокруг призывов потребителей о праве на ремонт, а также стремление радикально сократить количество электронных отходов, такая инициатива Google будет способствовать укреплению лояльности к бренду, когда придет время обновить устройство Pixel по какой-либо причине.