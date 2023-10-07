Когда компания Google объявила о том, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать обновления ОС Android в течение семи лет, это означало значительное улучшение долговечности телефонов на базе Google, которые всегда отставали от iPhone

Теперь Google делает дополнительный шаг, необходимый для того, чтобы устройства не только поддерживались новейшим программным обеспечением в течение семи лет, но и чтобы аппаратное обеспечение могло выдержать это испытание.

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Представитель Google сообщил Android Authority о планах продавать запасные части для линейки Pixel 8 в течение семи лет. Будь то новый экран, новая батарея, сменный порт для зарядки и прочее, Google намерена держать некоторые из этих деталей в продаже.

Компания Google не стала уточнять, какие именно детали она будет продавать. Однако официальный партнер по ремонту iFixit сообщил, что существует несколько вариантов ремонта текущего Pixel 7 Pro, включая заднюю камеру, экран и аккумулятор.

Эта инициатива позволит большему числу людей дольше сохранять работоспособность дорогостоящего смартфона. Даже если это будет не основной, а резервный телефон или аппарат, который будет передаваться по наследству другим членам семьи.

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Учитывая, что правительства по всему миру сплотились вокруг призывов потребителей о праве на ремонт, а также стремление радикально сократить количество электронных отходов, такая инициатива Google будет способствовать укреплению лояльности к бренду, когда придет время обновить устройство Pixel по какой-либо причине.