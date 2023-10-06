Новые наушники от компании Skullcandy легко перепутать с брелком, но имеют хорошее звучание

Последовав за миниатюрными наушниками от JLab (JBuds Mini), популярная компания из Парк-Сити, штат Юта, с логотипом в виде черепа обещает еще более мощные функции в сверхмаленьком корпусе.

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И Skullcandy не новичок в этой игре: наушники Dime 3 являются третьими в линейке Dime, а первые Skullcandy Dime были выпущены еще в мае 2021 года.

Что же нового появилось в 2023 году? Во-первых, Skullcandy сообщает нам, что время автономной работы увеличено с 12 часов в Dime 2 до 20 часов в третьем поколении Dimes. Также теперь доступны многоточечное сопряжение, предустановки эквалайзера (Music, Bass Boost и Podcast на выбор) и режим Stay Aware.

А если учесть, что наушники имеют класс защиты IPX4, встроенную технологию поиска устройства (потеряли их? Можете позвонить им из приложения Tile), а также то, что накладные элементы управления Dime 3 включают регулировку громкости, так что вам не придется искать свой телефон, если музыка слишком громкая, я думаю, что за эти деньги они представляют собой интересное предложение.

О каких деньгах идет речь? Всего 29,99 долл. США, и они доступны с сегодняшнего дня в Bone или Black цвете.

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Что касается звуковых качеств, Skullcandy получила смешанные оценки в ходе интенсивного обзора, хотя недавний тест Skullcandy Crusher ANC 2 показал, что компания способна обеспечить хороший звук, а эти накладные наушники получили четыре звезды.