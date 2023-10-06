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10test
Эксперт сравнил бюджетные телевизоры LG и Samsung с диагональю 43
Сравнение телевизоров Samsung 43CU7100 и LG 43UR78006, проведенное специалистом YouTube-канала Pro100tehnika, сфокусировалось на основных технических данных устройств

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Считается, что оба устройства являются самыми доступными в своем ассортименте, особенно на момент съемки. Два телевизора имеют 4K-разрешение, что делает их конкурентоспособными на рынке.

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Внешне Samsung выглядит новее и у него сборка качественнее, но в плане качества LG превосходит его.

Они также различаются подсветкой (с боку экрана у Samsung и на весь дисплей у LG) и видах матриц (IPS у LG и VA у Samsung). Из-за таких различий, Samsung обеспечивает более качественный контрастный и черный оттенок, но отличается ограниченным углом обзора. С другой стороны, LG имеет лучший угол обзора, но немного меньше контрастность.

При использовании обычного сигнала с ограниченными цветами (SDR), LG показывает лучшую производительность с помощью улучшенного процессора, детализируя и обрабатывая изображения, однако Samsung имеет более насыщенные цвета.

В затемненных местах, от малого уровня контрастности, LG уступает в детальном отображении, в то время как Samsung сохранит оттенок черного и контраст.

В добавок Samsung уступает LG по углу обзора, где контрастность становится хуже. В этом аспекте LG является лидером.

По плавности работы оба устройства похожи друг на друга, но Samsung оснащен широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на низких настройках яркости (20%), тем временем у LG она присутствует даже при 100% яркости.

Samsung также показывает убедительные результаты в области HDR благодаря возможным данным VA-матрицы, а также обеспечивает лучшее воспроизведение игр.

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По работоспособности Smart TV, эксперт предпочел интерфейс и меню LG, в которых больше продуманы детали. По техническим возможностям, система LG также является предпочтительней, так как предоставляет голосовое управление с использованием дополнительного пульта.

#сравнение #телевизор #43cu7100 #43ur78006
Источник: ferra.ru
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