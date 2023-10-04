Новая версия Календаря Google для Android даст возможность обмениваться ссылками

Приложение "Календарь" постоянно совершенствуется, но на этот раз новая функция появилась только в версии для Android. Начиная с этой недели, Google начинает внедрять возможность обмена событиями Календаря с помощью ссылок.

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Новая функция, требует наличия Android-устройства и очень проста в использовании. Просто откройте событие в календаре и выберите способ передачи ссылки на событие. Вы сможете поделиться событием, даже если еще не добавили в него гостей.

Важно отметить, что гости могут открыть общую ссылку в любом браузере, найти детали мероприятия и ответить на него. Кроме того, гости, вошедшие в свою учетную запись Google, смогут ответить одним щелчком мыши, в то время как тем, кто не вошел в систему, придется вводить свой e-mail для ответа.

Не менее важно и то, что обмен ссылками недоступен даже для учетных записей Google Workspace, поэтому воспользоваться новой функцией смогут только те, у кого есть личная учетная запись Google.

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Следует помнить, что любой человек, получивший ссылку, сможет открыть детали мероприятия и добавить себя или других в качестве гостей. Если вы решите деактивировать ссылку, то единственным способом сделать это будет просто удалить мероприятие.