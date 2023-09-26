В отличие от Apple A17 Pro, на котором построен iPhone 15 Pro, чип Snapdragon 8 Gen 3 компании Qualcomm, который, по слухам, будет использоваться в следующих моделях дорогих телефонов на базе Android, как ожидается, не будет 3 нм

Сегодня появились результаты тестов Geekbench 6 Vulkan для Snapdragon 8 Gen 3, которые впечатляют. Чип набрал 15 434 балла, что значительно превышает результаты Snapdragon 8 Gen 2, около 10 000 баллов.

реклама

Было много слухов о графическом процессоре Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3, который должен быть на 50% мощнее Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2. Пока нет возможности объективно сравнить их графические возможности в реальных играх, но есть вероятность, что Snapdragon 8 Gen 3 может опередить A17 Pro по производительности в играх.

Несмотря на это, учитывая, что Snapdragon 8 Gen 2 уже имеет более быстрый графический процессор, чем A16 Bionic, и что его преемник значительно улучшен, возможно, A17 Pro скоро станет центром внимания, а Snapdragon 8 Gen 3 сохранит свое преимущество в графической производительности над Apple.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Что касается следующего процессора Qualcomm, предполагается, что он будет иметь другую компоновку и более высокую тактовую частоту. Его результат в многопоточном Geekbench увеличился с 3828 до 7400 баллов, что достаточно высоко, чтобы обойти A17 Pro c результатом 7288 баллов. Пока неизвестно, сможет ли Snapdragon 8 Gen 3 превзойти A17 Pro в однопоточной производительности, но на данный момент это маловероятно: утечка результатов бенчмарка Galaxy S24 Plus показала 2 005 баллов, что гораздо ниже, чем 2 958 баллов iPhone 15 Pro.