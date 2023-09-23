Android 14 дает возможность пользователю заменить кнопки экрана блокировки на ярлыки основных приложений

Экран блокировки Pixel включает два ярлыка - один на левой нижней части и другой на правой нижней части экрана. Левый ярлык предназначен для включения фонарика, а правый - для открытия приложения Wallet, которое используется для определения платежной карты в Google Pay. Ранее невозможно было изменить эти ярлыки, однако в Android 14 пользователи могут настроить их.

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Для изменения ярлыков на экране блокировки Pixel с Android 14 (в том числе Android 14 Beta 5.3 и Android 14 QPR1 Beta 1) нужно перейти в раздел Настройки; Дисплей; Экран блокировки; Ярлыки.

Это откроет страницу предварительного просмотра экрана блокировки, где в левом нижнем углу отображается ярлык фонарика, а в правом - приложение Wallet. На этой странице вы сможете изменить левый ярлык, правый ярлык, оба ярлыка или оставить их без изменений, используя соответствующие кнопки.

Независимо от выбранного способа изменения ярлыков на экране блокировки Pixel, результаты изменений можно увидеть в предварительном просмотре на странице "Ярлыки".

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Безусловно, Google сделала возможность настройки ярлыков экрана блокировки на устройствах Pixel очень полезной функцией.