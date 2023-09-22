Компания Bose выпустила основного конкурента модели Sonos Arc

Компания Bose анонсировала свой новый саундбар премиум-класса, названный Smart Ultra Soundbar. Этот саундбар отличается полной совместимостью с Dolby Atmos и предлагает уникальный "режим диалога с искусственным интеллектом", способный улучшить качество звука при прослушивании диалоговых сцен. Smart Ultra Soundbar доступен для приобретения в черном и белом цветах по цене 899 долларов США.

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Важной особенностью этого саундбара является его способность использовать машинное обучение для анализа диалогов и настройки тонального баланса, чтобы достичь ясности речи, не влияя на объемные звуковые эффекты.

Помимо поддержки Dolby Atmos, Bose также реализовала в Smart Ultra Soundbar технологию Bose Spatial Technologies, которая обеспечивает захватывающий звук. За счет использования технологии Bose PhaseGuide, Smart Ultra Soundbar добавляет верхние и боковые звуки к звучанию Dolby Atmos, погружая слушателя в осязаемую атмосферу.

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Своим компактным "все-в-одном" дизайном, предназначенным для телевизоров с диагональю 55 дюймов и больше, доступными вариантами цвета и обещанием пространственного звучания с одной панели, этот саундбар представляет конкуренцию Sonos Arc. Однако Smart Ultra Soundbar имеет более компактные размеры, что делает его более подходящим для современных минималистичных телевизоров.