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10test
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
Компания Samsung приобретает новый импульс и наконец начинает набирать долгожданные обороты

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Распространение бета-версии One UI 6.0, основанной на Android 14, на Galaxy S22, которое началось вчера, свидетельствует о заинтересованности компании в этом устройстве. Тем временем, пользователи Galaxy S23 уже наслаждаются бета-обновлением, а пользователи Galaxy S21 также могут присоединиться к программе бета-тестирования. Все три модели могут участвовать в бета-программе, используя приложение Samsung Members.

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Бета-версия интерфейса One UI 6.0 на базе Android 14 распространяется на все модели Galaxy S21 в Южной Корее с последующим планированием расширения на другие регионы.

Процесс установки Android 14 One UI 6.0 на Galaxy S21 не будет отличаться от подобного процесса на других устройствах. Необходимо зарегистрировать свое устройство в приложении Samsung Members и быть авторизованным в аккаунте Samsung. Затем появится баннер, предлагающий присоединиться к бета-программе, и вскоре после этого вы получите обновление.

На данный момент все три модели Galaxy S21 в Южной Корее получают бета-обновление. Оно доступно для моделей с заводской разблокировкой. Сообщается, что размер обновления составляет более 2,5 ГБ, поэтому рекомендуется загружать его через безлимитное соединение.

Компания Samsung планирует выпустить обновление One UI 6.0 для моделей Galaxy S21 и в других регионах. Традиционно компания сначала выпускает обновление на родине, а затем расширяет доступность в других крупных регионах, где уже проводится бета-тестирование других устройств.

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Скорость выпуска обновлений говорит о том, что большинство основных моделей Galaxy S должны получить обновление One UI 6.0 на базе Android 14 до конца этого года, сначала модели серии Galaxy S23 и Galaxy S22. В случае с моделями Galaxy S21, обновление ожидается к началу 2024 года, что также является логичным. Но безусловно, Samsung придерживается своих обещаний, чтобы избежать задержек в массовом обновлении.

#samsung #обновление #android 14 #one ui 6.0
Источник: wccftech.com
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