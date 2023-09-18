Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test За пост начислено вознаграждение
Адаптеры Intel Wi-Fi 7 и чипсеты скоро появятся
Стали известны первые устройства которые будут применять адаптеры стандарта Wi-Fi 7

реклама

Вопреки тому, что спецификация Wi-Fi 7 (802.11be) еще не была официально утверждена Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), технология уже появилась на рынке. Недавно компания Intel представила свои первые контроллеры и адаптеры Wi-Fi 7, которые уже скоро можно будет найти в различных формах на рынке.

реклама

На данный момент Intel предлагает два адаптера стандарта Wi-Fi 7, в формате M.2-2230: Intel BE200 и Intel BE202. Оба адаптера поддерживают потоки 2x2 TX/RX и работают в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Скорость передачи данных адаптера BE200 составляет 5 Гбит/с, что немного ниже максимальной скорости, поддерживаемой этим стандартом. В настоящий момент точные отличия между этими компонентами еще неизвестны, однако Intel утверждает, что адаптер BE200 уже прошел предварительную сертификацию по стандарту Wi-Fi 7. И оба адаптера Intel BE200 и Intel BE202 поддерживают интерфейсы PCIe и USB, что делает их совместимыми как с настольными системами, так и с ноутбуками.

Адаптер BE200 будет использоваться в новой материнской плате Gigabyte Aorus Z790 Master X (ревизия PCB 1.2). В то же время, в некоторых других версиях платформы будут использоваться Wi-Fi 7 QCNCM865 от Qualcomm (PCB rev. 1.0) и Wi-Fi 7 MT7927, RZ738 от MediaTek (PCB rev. 1.1). Кроме того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами Wi-Fi 7, пользователи также должны будут использовать маршрутизаторы и точки доступа, совместимые с этим стандартом.

Wi-Fi 7 обещает максимальную суммарную скорость передачи данных 40 Гбит/с, что делает его потенциальным заменителем проводного Ethernet для большинства пользователей. Эта технология будет использовать три частотных диапазона: 2,40 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, увеличивать ширину канала до 320 МГц и использовать 4096-QAM для достижения таких высоких скоростей.

Исходно Intel предполагала использовать Wi-Fi 7 в задачах, требующих высокой пропускной способности, включая гарнитуры дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) с использованием технологии WiGig от Intel. В то время как IEEE планирует официально утвердить спецификацию IEEE 802.11be к 2025 году, Intel и другие компании уже оптимистично оценивают возможности этой технологии и уже представили первые контроллеры и адаптеры.

Однако, устройства с Wi-Fi 7 не появятся везде сразу, процесс распространения займет несколько лет. Полная сертификация спецификации ожидается не ранее 2024 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#wi-fi 7 #адаптер #ethernet
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для чего нужен порт Ethernet и почему в современных ноутбуках его больше нет
MSI готовит серию материнских плат Z790 MAX с поддержкой Wi-Fi 7 и 5 GbE LAN
Wi-Fi 7 адаптеры Intel будут поддерживаться Windows 11, Linux и ChromeOS, но не Windows 10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
12
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
7
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
15
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
+
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
7
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
1
Российский энтузиаст отличился в разгоне процессора Intel Core i5-13600KF
+

Популярные статьи

США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
15
ТОП-15 мифов о ноутбуках
102
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
21
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
251
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
55
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
25
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
11
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
21:54
Если что от поколения к поколению павышение потребления незначительно. И вопроы с охлаждением не возникают. К прмеру есть у меня тредрипер 1920х с TDP180w и Ryzen 9 3900 с заявленым TDP 65(по факту 87...
96-ядерный процессор AMD Threadripper PRO 7995WX примерно на 70% быстрее чем TR 5995WX
Руслан Знамов
21:54
Случайно могут и с ядерным боезарядом передать, это же немцы, самые главные шалавы сша ...
Депутат Кизеветтер: ФРГ скоро одобрит поставку Украине крылатых ракет Taurus
Антон Прилуков
21:54
Я больше скажу. Для многих игр даже затычка не нужна. Брал комп отцу несколько лет назад для "посмотреть Ютюб, полазить в интернете". Конкретно какой камень стоял не помню, что-то i5 6xxx с интергиров...
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
swr5
21:49
Истерикой зелени удовлетворен. Вот что Starfield животворящий делает.
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Umid Xaydarov
21:48
меня лёха на шабашку пригласил, надо гипсокартон прикручивать. мне лень если по чеснаку, но по бухать норм думаю. зб в берлоге сидеть. кароч этот куплю. 20в + безщётачный. 2а батареяка
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Ser Gei
21:47
ой все равно оно не поплывет, у них не хватит газа-нефти без Великой Матушки России, будет стоять в доке и умолять у нас продать им газ. А потом мы его за долги заберем.
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
Ser Gei
21:46
с чего ты решил, что он на газе? Может он на атомной силовой установке
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
Руслан
21:45
Играю на rx6800 + r5 5600 , до этого стояла 3060ti - в принципе замена видеокарты произошла только потому , что я не любитель лучей в играх. Мне чем выше разрешение тем лучше, к тому же при сопостави...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Ser Gei
21:42
Мало. Уверен, Байкал гораздо быстрее. Россия делает все самое лучшее!
96-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX внезапно появился в Geekbench и побил мировой рекорд
Мираж
21:41
ты таблетки по графику пьёшь?
Суд ООН начинает слушания по иску Киева против Москвы по конвенции о геноциде
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем