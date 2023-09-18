Стали известны первые устройства которые будут применять адаптеры стандарта Wi-Fi 7

Вопреки тому, что спецификация Wi-Fi 7 (802.11be) еще не была официально утверждена Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), технология уже появилась на рынке. Недавно компания Intel представила свои первые контроллеры и адаптеры Wi-Fi 7, которые уже скоро можно будет найти в различных формах на рынке.

реклама

На данный момент Intel предлагает два адаптера стандарта Wi-Fi 7, в формате M.2-2230: Intel BE200 и Intel BE202. Оба адаптера поддерживают потоки 2x2 TX/RX и работают в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Скорость передачи данных адаптера BE200 составляет 5 Гбит/с, что немного ниже максимальной скорости, поддерживаемой этим стандартом. В настоящий момент точные отличия между этими компонентами еще неизвестны, однако Intel утверждает, что адаптер BE200 уже прошел предварительную сертификацию по стандарту Wi-Fi 7. И оба адаптера Intel BE200 и Intel BE202 поддерживают интерфейсы PCIe и USB, что делает их совместимыми как с настольными системами, так и с ноутбуками.

Адаптер BE200 будет использоваться в новой материнской плате Gigabyte Aorus Z790 Master X (ревизия PCB 1.2). В то же время, в некоторых других версиях платформы будут использоваться Wi-Fi 7 QCNCM865 от Qualcomm (PCB rev. 1.0) и Wi-Fi 7 MT7927, RZ738 от MediaTek (PCB rev. 1.1). Кроме того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами Wi-Fi 7, пользователи также должны будут использовать маршрутизаторы и точки доступа, совместимые с этим стандартом.

Wi-Fi 7 обещает максимальную суммарную скорость передачи данных 40 Гбит/с, что делает его потенциальным заменителем проводного Ethernet для большинства пользователей. Эта технология будет использовать три частотных диапазона: 2,40 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, увеличивать ширину канала до 320 МГц и использовать 4096-QAM для достижения таких высоких скоростей.

Исходно Intel предполагала использовать Wi-Fi 7 в задачах, требующих высокой пропускной способности, включая гарнитуры дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) с использованием технологии WiGig от Intel. В то время как IEEE планирует официально утвердить спецификацию IEEE 802.11be к 2025 году, Intel и другие компании уже оптимистично оценивают возможности этой технологии и уже представили первые контроллеры и адаптеры.

Однако, устройства с Wi-Fi 7 не появятся везде сразу, процесс распространения займет несколько лет. Полная сертификация спецификации ожидается не ранее 2024 года.