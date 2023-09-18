Компания Google представила новые виды защиты от спама, показав основные функции

Спам-сообщения — проблема, с которой многие, вероятно, сталкиваются со временем. Google представила новую функцию, которая поможет избавиться от подозрительных сообщений в Google Voice. Согласно появившейся информации, новая защитная функция Google теперь распространяется не только на спам-звонки, но и на SMS-сообщения на устройствах Android и iOS.

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Когда сообщение помечается как спам, можно видеть соответствующие отметки. В области профиля появится красный восклицательный знак, а в окне сообщения будет указано "Подозревается в спаме". При обнаружении такой отметки есть два варианта действий.

Можно подтвердить сообщение как спам, и все последующие сообщения с этого номера будут автоматически отправляться в папку "Спам". Либо можно пометить сообщение как не спам, и больше не видеть подозрительные отметки у сообщений с этого номера.

Главная цель Google в вопросах защиты от спама — защита пользователей от нежелательных звонков и потенциальных мошеннических действий. Google Voice отмечает вызовы, которые компания считает спамом, как "подозрительные спам-звонки". Технология искусственного интеллекта, используемая Google, ежемесячно обнаруживает миллиарды спам-звонков в сети.