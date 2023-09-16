Модель Acer Nitro XV242F появилась в листинге китайского ритейлера Taobao и, как сообщает TFTCentral, оснащена 24,1-дюймовым экраном с панелью TN Film, разрешением FHD и временем отклика 1 мс. Судя по высоким характеристикам, этот монитор предназначен для профессиональных геймеров и явно призван составить конкуренцию монитору Asus ROG Swift Pro PG248QP с частотой 500 Гц+.

Согласно стороннему листингу Nitro XV242F и ROG Swift Pro PG248QP имеют общие характеристики, в том числе панель дисплея AU Optronics с яркостью 400 нит, контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит. Однако монитор Acer не оснащен процессором Nvidia G-Sync, в отличие от монитора Asus, вместо этого он описывается как совместимый с Nvidia G-Sync.

Acer уже опоздала с пресловутым 500-герцовым дисплеем, уступив двум другим конкурирующим производителям, поэтому ей необходимо преимущество, чтобы обойти их. Тот факт, что монитор Acer имеет более высокую частоту обновления, сделает его более привлекательным для покупателей, ищущих выгодное предложение.



