В очередной раз появился патент на черный матовый MacBook

Появилось уже не первое патентное заявление на черный матовый MacBook, и многие надеются, что на этот раз новая расцветка MacBook будет реальностью.

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Первоначальная заявка на патент была подана в 2020 году, но пока не было видно никаких результатов. По последней информации, Apple возможно рассматривает использование углеродных нанотрубок для снижения отражения света, и патент от 2023 года предусматривает применение углеродных нанотрубок и добавление анодированного слоя для более насыщенного цвета.

Появление нового патента вновь делает его очень интригующим для тех, кто ждет разнообразия в цветовых решениях MacBook. Это напоминает мем о том, что мы требуем от технологического гиганта Apple что-то большее, чем скучные корпоративные цвета, и призываем использовать подход, который так хорошо зарекомендовал себя в 24-дюймовых iMac.

Учитывая, что MacBook – это одни из лучших ноутбуков для студентов и часто выбирается молодежью, поклонникам Apple обязательно понравится новый оттенок даже в черном матовом исполнении. Здесь есть свои плюсы и минусы: вы получите привлекательный ноутбук с поверхностью, не отражающей свет, но он будет более подвержен разводам и загрязнениям.

В целом же, это очень обнадеживающая новость, ведь многие надеются, что скоро увидят черный матовый MacBook.